Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам ЧМ-2018

Роспотребнадзор открыл горячую линию, посвященную предстоящему чемпионату мира по футболу в 2018 году, сообщается на сайте ведомства.

«Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей», — говорится в сообщении.

Информация о графике работы и контактные телефоны размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

В Роспотребнадзоре напомнили, что продолжаются проверки по фактам завышения цен на гостиничное обслуживание и отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации. Сумма административных штрафов уже превысила 505 тыс. рублей.