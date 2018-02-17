Роспотребнадзор проверит столичный детсад после массового отравления

Московское управление Роспотребнадзора начало проверки в детском саду на юге столицы, где был зафиксирован очаг острой кишечной инфекции.

«При поступлении информации об очаге групповой заболеваемости ОКИ (острой кишечной инфекцией. — Ред.) в дошкольном отделении «Дельфиненок» ГБОУ СОШ № 492 в Южном административном округе сотрудниками Управления Роспотребнадзора по городу Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование», — заявили в ведомстве в субботу.

По данным Роспотребнадзора, симптомы отравления появились у 20 детей, 6 из них были госпитализированы.