СК назвал предварительную причину смерти девочки в детсаду в «новой Москве»

Информация о том, что причиной гибели ребенка в детском саду в «новой Москве» стало переохлаждение, не соответствует действительности, говорится в официальном заявлении СК РФ.

Судебно-медицинские эксперты не обнаружили признаков переохлаждения организма, внутренних или внешних травм у ребенка. Специалисты предполагают, что причиной смерти девочки стала сердечная дисфункция.

«Распространенные в СМИ сведения о том, что ребенок находился на улице длительное время без присмотра взрослых, и в результате чего был обнаружен в бессознательном состоянии, своего объективного подтверждения не нашли», — говорится в сообщении СКР.

Как писал портал iz.ru, трагедия произошла 16 февраля в одном из детских садов в «новой Москве». Ряд СМИ сообщил, что воспитательница якобы забыла ребенка на прогулке, в результате чего она умерла. В свою очередь, отец ребенка утверждал, что трехлетняя девочка не хотела посещать детский сад, поскольку ее «обижают воспитатели».