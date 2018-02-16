Возбуждено уголовное дело после смерти воспитанницы детсада в Москве

Следователи выясняют обстоятельства смерти девочки в одном из детских садов города Московский («новая Москва»). Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщает пресс-служба СУ СКР по столице.

Трагедия произошла утром в пятницу, 16 февраля. Воспитательница и нянечка детского сада заметили пропажу ребенка, возвращаясь с прогулки. Позднее они обнаружили трехлетнюю девочку, которая в бессознательном состоянии лежала на снегу.

Воспитатели вызвали бригаду «скорой помощи», которая констатировала смерть ребенка.

В настоящий момент следователи проводят проверку соблюдения работниками детсада мер по обеспечению безопасности детей. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 293 УК РФ («Халатность»).