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Бродячие собаки насмерть загрызли четырехлетнего ребенка в Дагестане

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Бродячие собаки насмерть загрызли четырехлетнего ребенка в Дагестане. По факту нападения животных следователи проводят проверку, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

По данным ведомства, трагедия произошла накануне вечером в пригороде Махачкалы — поселке Семендер. Оставшись на время без присмотра, мальчик вышел за ворота дома и пропал. Через несколько часов его родители обратились в полицию. Ближе к ночи тело ребенка с множественными ранами было обнаружено в 800 м от дома. Смерть ребенка могла наступить от укусов в результате нападения собак.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места гибели ребенка.

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