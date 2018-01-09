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Стаи одичавших собак нападают на животных в Татарстане

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Бродячие собаки стали чаще нападать на диких животных в лесах Татарстана. Причем жертвой собак становится и крупный рогатый скот. Об этом рассказали в республиканском госкомитете по биоресурсам.

«Хозяева дач всё лето держат собак, а потом уезжают и бросают их. Собаки сбиваются в стаи и прочесывают окрестности в поисках пищи», — цитирует ресурс ProKazan.ru одного из сотрудников ведомства.

В ведомстве рассказали, что не так давно собаки задрали косулю в охотугодьях «Динамо». Сотрудники часто видят останки разодранных псами зайцев во время обхода территории.

Отмечается, что егерям запрещено отстреливать бродячих собак, поскольку это приравнивается к жестокому обращению с животными. За нарушение этой нормы полагается штраф или лишение свободы. Егери могут лишь пугать псов ревом машин и снегоходов.

В ноябре 2017 года бродячая собака напала на двух малолетних детей на одной из улиц Калининграда. По данному факту СК организовал доследственную проверку. Действиям должностных лиц, ответственных за отлов бродячих животных, будет дана правовая оценка.

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