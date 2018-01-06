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На Урале собаки отогрели заблудившихся в лесу детей

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Фото: Global Look Press/Alexandr Liskin
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В Свердловской области двое пятиклассников выжили в зимнем лесу благодаря своим собакам — животные согревали подростков.

Сообщение о пропаже детей поступило в полицию в ночь на 5 января. К концу дня школьников обнаружили в лесу в 30 км от города Кушва, сообщили в областном управлении МВД.

В поисках пропавших приняли участие 200 человек. Поисковики шли по следам ног и собачьих лап.

Дети переночевали в лесу, но огня не разводили, поскольку у них не было спичек. Согреться им помогли собаки, с которыми ребята пошли в лес. 

Как выяснилось, четвероногие друзья стали косвенными виновниками происшествия. Подростки рассказали, что заблудились после того, как пытались догнать одну из собак, которая увлеклась ловлей белок.

Состояние обоих детей удовлетворительное, но у них обморожены пальцы на ногах, сообщает телеканал «Мир 24».

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