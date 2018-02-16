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Студент в Милане прыгнул на пути в метро для спасения ребенка

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Фото: Global Look Press/Chapeaux Marc/Tips Images
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Итальянский студент прыгнул на пути в метро, чтобы спасти упавшего туда ребенка. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент, произошедший в Милане, попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как маленький мальчик подходит к краю платформы и падает на пути. Видно, как его мать и другие пассажиры, которые ждали поезда на платформе, бросились ему на помощь, но только студент прыгнул на рельсы, взял ребенка и его игрушку, после чего вскарабкался обратно на платформу, пишет «Дни.ру».

Позднее стало известно, что спасенного ребенка зовут Мохаммед и ему два года. После случившегося его осмотрели врачи, однако серьезных травм не обнаружили. Спас ребенка 18-летний студент по имени Лоренцо Пианацца.

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