Студент в Милане прыгнул на пути в метро для спасения ребенка

Итальянский студент прыгнул на пути в метро, чтобы спасти упавшего туда ребенка. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент, произошедший в Милане, попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как маленький мальчик подходит к краю платформы и падает на пути. Видно, как его мать и другие пассажиры, которые ждали поезда на платформе, бросились ему на помощь, но только студент прыгнул на рельсы, взял ребенка и его игрушку, после чего вскарабкался обратно на платформу, пишет «Дни.ру».

Позднее стало известно, что спасенного ребенка зовут Мохаммед и ему два года. После случившегося его осмотрели врачи, однако серьезных травм не обнаружили. Спас ребенка 18-летний студент по имени Лоренцо Пианацца.