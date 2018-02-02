Пьяный студент выжил после падения на пути на Кольцевой ветке в Москве

Нетрезвый студент в пятницу утром упал на пути на станции «Таганская» Кольцевой линии московского метро, сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

«В районе 07:00 мск на станции «Таганская» Кольцевой линии 19-летний молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, упал на жесткий путь», — уточнил глава пресс-службы Алексей Мышляев в комментарии ТАСС.

По его словам потерпевшего, которым оказался студент одного из столичных среднеспециальных учебных заведений, оперативно извлекли на платформу и доставили в комнату полиции. Его состояние удовлетворительное.

В пресс-службе московского Метрополитена уточнили, что движение поездов на линии введено в график, а также убедительно попросили пассажиров не заходить за ограничительные линии на платформах.