Необычные двери установят на станции метро в Санкт-Петербурге

Необычные двери установят на строящейся станции метро «Новокрестовская» в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ОАО «Метрострой».

В феврале 2018 года должна завершиться установка необычных стеклянных дверей на будущей станции Петербургского метрополитена. Двери будут служить барьером между вестибюлем станции и путями, на которые прибывает поезд, сообщает телеканал «78».

Уникальность и необычность дверей в том, что с эстетической точки зрения они являют собой отличное решение для заградительной конструкции. Объекты будут служить для максимальной безопасности пассажиров. Немаловажным фактом является также то, что конструкции позволят без лишних проблем покинуть тоннель в случае возникновения в нем чрезвычайных ситуаций.

Пока что завершена установка 48 автоматических раздвижных стеклянных дверей. Перед запуском в эксплуатацию необходимо будет произвести ряд пусконаладочных работ. Также на станции произойдет монтаж 62 распашных дверей, которые имеют две створки.