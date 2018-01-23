Петербургские диггеры побывали на новой станции метро «Проспект Славы»

Городские любители подземок выложили видео о своем путешествии после того, как исследовали помещения строящейся станции метро «Проспект Славы» в Санкт-Петербурге.

Диггеры Петербурга проинспектировали новую станцию метро и остались довольны увиденным. По их словам, на станции практически смонтированы эскалаторы, а также находятся в готовности рельсы и пути. Отделочные работы также находятся в стадии завершения, сообщает телеканал «78».

Не обошлось и без приключений. Пока молодые люди осматривали помещения, их заметил один из работников метро. Сотрудник погнался за диггерами, которые под вой сирены преодолели высокий забор, чтобы скрыться от преследования.

Видео с путешествием по строящейся станции молодые люди выложили в интернет. Однако у многих, кто его посмотрел, вызывает удивление тот факт, что текст к ролику полностью позитивный. Ребята не высказали ни единого слова критики в адрес объекта. В результате появилось предположение, что метрополитен сам запустил диггеров внутрь ради пиара.