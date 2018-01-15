Сервис знакомств запустил метрополитен Петербурга

Сервис знакомств появился в метрополитене Санкт-Петербурга. Случайным попутчикам, которые так и не решились обменяться контактами, помогают находить друг друга с помощью Telegram-канала подземки.

Как сообщает телеканал «78», администрация метрополитена в конце 2017 года решила проверить «теорию шести рукопожатий». 29 декабря к ним обратилась девушка по имени Даша. Она просила отыскать молодого человека, с которым каждый день проезжает несколько станций в одном вагоне.

«Уважаемый незнакомец в синей куртке и с белой сумкой! Даша очень надеется на встречу с вами до конца каникул. Кино, кофе или поход в Эрмитаж — на ваше усмотрение», — говорилось в объявлении, появившемся в официальном Telegram-канале.

Найти молодого человека удалось в тот же день. Позже с аналогичными просьбами начали обращаться и другие пассажиры, отмечает телеканал.

В начале декабря прошлого года на всех станциях петербургского метро начала работать сеть бесплатного Wi-Fi. Чтобы воспользоваться интернетом, достаточно пройти простую идентификацию с помощью смартфона или планшета. Для этого понадобится номер мобильного телефона или учетная запись на портале госуслуг. Подтвердить подключение к сети можно будет по SMS.