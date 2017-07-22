Интернет-портал знакомств Ashley Madison по одобрению американского суда в пятницу выплатит своим пользователям $11,2 млн за утечку личных данных в результате хакерской атаки. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Сообщается, что окончательное решение по данному делу суд примет в ноябре, поэтому сумма выплат в конечном итоге может измениться.

В 2015 году сайт знакомств, базирующийся в Канаде, был атакован хакерами, в результате чего личные данные миллионов пользователей были выложены в интернете в открытом доступе. Позднее стало известно, что в числе прочей была опубликована информация о правительственных чиновниках из США и Великобритании, а также коммерческих руководителях Европы и Северной Америки.

По данным интернет-портала, его аудитория составляет порядка 35 млн пользователей из 48 стран.