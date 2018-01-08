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Стала известна дата запуска второго участка ТПК метро Москвы

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Власти Москвы планируют запустить второй участок Большой кольцевой линии московского метро от станции «Петровский парк» до «Авиамоторной» в начале 2020 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Это будет второй участок ТПК, первый участок — от «Делового центра» до «Петровского парка» — планируем открыть буквально в ближайшие месяц — два. Следующее соединение будет от «Петровского парка» до «Авиамоторной», — сказал журналистам Хуснуллин.

Портал iz.ru писал о том, что москвичи выбрали официальное название Третьего пересадочного контура. Победу одержал вариант «Большая кольцевая линия».

На ТПК разместятся 32 станции, это будет второе большое кольцо метро, которое свяжет удаленные районы Москвы. Длина составит более 66 км.

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