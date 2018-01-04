Более 20 станций метро могут открыть в Москве в 2018 году

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что более 20 станций метро может появиться в столице в 2018 году.

Как сообщает «ТВ Центр», планируется открыть пассажирское движение на первом участке Третьего пересадочного контура (ТПК) с пятью станциями — от «Делового центра» до «Петровского парка».

Кроме этого, будут запущены участки Люблинско-Дмитровской линии до станции «Селигерская» и Калининско-Солнцевской до «Рассказовки».

Также на этот год намечено завершение работ на станциях «Беломорская» Замоскворецкой линии и «Нижняя Масловка» ТПК.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для владельцев транспортной карты «Тройка» будет создана программа лояльности.