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Собянин анонсировал льготы для владельцев карты «Тройка»

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для владельцев транспортной карты «Тройка» будет создана программа лояльности. Об этом градоначальник написал в своем микроблоге Twitter.

Он отметил, что проезд в московском транспорте «Тройкой» оплачивают почти 90% пассажиров. Для них будет создана программа лояльности, которая позволит владельцам карты оплачивать покупки в столичных кафе, кинотеатрах и магазинах.

Как писал портал iz.ru, проезд по карте «Тройка» был увеличен со 2 января на 1 рубль. Стоимость одного поездки в метро и на наземном транспорте составляет 36 рублей. Проездной на 60 поездок подорожал на 65 рублей — до 1,7 тыс. рублей.

Безлимитный билет на 30 дней обойдется пассажирам в 2,075 рублей. Стоимость разовых билетов «Единый» на одну и две поездки, билета ТАТ на одну поездку в зоне «Б» останется неизменной.

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