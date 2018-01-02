Прямой эфир

Проезд в Москве по карте «Тройка» подорожал на 1 рубль

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стоимость одной поездки в городском транспорте Москвы по карте «Тройка» увеличится со 2 января до 36 рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Со 2 января 2018 года проезд по карте «Тройка» в метро и на наземном транспорте подорожает на один рубль и составит 36 рублей за поездку вместо 35 рублей в 2017 году», —приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

При этом стоимость «Единого» проездного на 60 поездок, который стоил 1,7 тыс. рублей, увеличится на 65 рублей. Стоимость безлимитного билета на 30 дней вырастет на 75 рублей и составит 2,075 рублей. Департамент транспорта отмечает, что стоимость проезда в транспорте Москвы изменится в пределах ниже среднегодовой инфляции.

Пресс-служба уточняет, что стоимость разовых билетов «Единый» на одну и две поездки, билета ТАТ на одну поездку в зоне «Б» останется неизменной.

Напомним, 22 декабря мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о повышении тарифов на проезд в столичном общественном транспорте со 2 января 2018 года. Повышение в 2018 году будет минимальным в истории России: тарифы вырастут в пределах от 0 до 3,8%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
35 тыс. человек встретили Новый год в московском метрополитене
Бесплатный каток открылся в московском метро

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017