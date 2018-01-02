Проезд в Москве по карте «Тройка» подорожал на 1 рубль

Стоимость одной поездки в городском транспорте Москвы по карте «Тройка» увеличится со 2 января до 36 рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Со 2 января 2018 года проезд по карте «Тройка» в метро и на наземном транспорте подорожает на один рубль и составит 36 рублей за поездку вместо 35 рублей в 2017 году», —приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

При этом стоимость «Единого» проездного на 60 поездок, который стоил 1,7 тыс. рублей, увеличится на 65 рублей. Стоимость безлимитного билета на 30 дней вырастет на 75 рублей и составит 2,075 рублей. Департамент транспорта отмечает, что стоимость проезда в транспорте Москвы изменится в пределах ниже среднегодовой инфляции.

Пресс-служба уточняет, что стоимость разовых билетов «Единый» на одну и две поездки, билета ТАТ на одну поездку в зоне «Б» останется неизменной.

Напомним, 22 декабря мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о повышении тарифов на проезд в столичном общественном транспорте со 2 января 2018 года. Повышение в 2018 году будет минимальным в истории России: тарифы вырастут в пределах от 0 до 3,8%.