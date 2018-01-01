35 тыс. человек встретили Новый год в московском метрополитене
Тридцать пять тысяч человек встретили новый 2018 год в вагонах и на станциях московского метрополитена.
Всего общественным транспортом столицы в новогоднюю ночь воспользовались более 500 тыс. пассажиров.
Наибольшей популярностью у жителей и гостей города пользовались метрополитен и Московское центральное кольцо, затем автобусы, трамваи и троллейбусы.
Бесперебойную работу транспорта обеспечили почти 13 тыс. человек, отмечается на сайте официальном сайте мэра Москвы.
Второй год подряд метрополитен российской столицы работал всю новогоднюю ночь.