35 тыс. человек встретили Новый год в московском метрополитене

Тридцать пять тысяч человек встретили новый 2018 год в вагонах и на станциях московского метрополитена.

Всего общественным транспортом столицы в новогоднюю ночь воспользовались более 500 тыс. пассажиров.

Наибольшей популярностью у жителей и гостей города пользовались метрополитен и Московское центральное кольцо, затем автобусы, трамваи и троллейбусы.

Бесперебойную работу транспорта обеспечили почти 13 тыс. человек, отмечается на сайте официальном сайте мэра Москвы.

Второй год подряд метрополитен российской столицы работал всю новогоднюю ночь.