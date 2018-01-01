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Стоимость проезда на общественном транспорте выросла в Подмосковье

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Стоимость проезда на общественном транспорте вырастет в Московской области с 1 января.

Об этом говорится в постановлении правительства области.

Стоимость проезда при оплате с использованием разового билета, реализуемого в салоне транспортного средства, вырастет на два рубля и составит 48 рублей, сообщает «РИА Новости».

22 декабря мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о повышении тарифов на проезд в столичном общественном транспорте со 2 января 2018 года.

Как отмечает пресс-служба горадминистрации, повышение 2018 году будет минимальным в истории России: тарифы вырастут в пределах от 0 до 3,8%. Стоимость проезда по карте «Тройка» в метро и на наземном транспорте подорожает на один рубль и составит 36 рублей.

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