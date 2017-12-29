Грузовые тарифы РЖД не обгонят инфляцию

Грузовые тарифы для ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в 2018–2025 годах будут индексироваться по формуле «инфляция минус 0,1 процентного пункта». Соответствующее распоряжение подписал 29 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом глава правительства сообщил в рамках рабочей встречи с главой РЖД Олегом Белозеровым.

Ранее на совещании по тарифному регулированию была одобрена дополнительная индексация грузовых железнодорожных тарифов на 1,5% в 2018 году (помимо уже согласованной, на 3,9%) для возмещения потерь РЖД от налоговых решений. За счет дополнительного дохода компания планирует профинансировать обновление инфраструктуры железнодорожного транспорта. В следующие восемь лет перевозчик будет повышать грузовые тарифы в соответствии с формулой «инфляция минус 0,1 процентного пункта».

— Я подписал важный для компании документ, касающийся грузового тарифа на период до 2025 года. Это позволит планировать деятельность вдолгую. Вас устраивает? — обратился премьер-министр к Олегу Белозерову.

Президент РЖД поблагодарил председателя правительства и сообщил, что благодаря принятому решению стоимость дальних перевозок в ряде регионов не будет расти.

— Это очень важное решение. Рынок его очень долго ждал. Сейчас появляется стабильность, возможность планировать экономику отдельным предприятиям на долгие годы вперед, — заявил Олег Белозеров. — Это повлияет и на пассажирское движение. Уже принято решение по перевозкам в дальнем следовании, что стоимость не возрастет. В 54 субъектах принято решение о том, что не вырастут тарифы на пригородные перевозки. В 18 регионах решение в ближайшее время будет принято.

Объем инвестиционной программы РЖД на нынешний год составил около 500 млрд рублей. Значительная часть этих средств была предназначена для проектов, имеющих общегосударственное значение и связанных с выполнением поручений президента и правительства РФ. Это, в частности, модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, развитие Московского транспортного узла, строительство новой железнодорожной линии возле государственной границы с Украиной, высокоскоростной магистрали Москва–Казань.

Согласно материалам ОАО «РЖД», инвестиционная программа компании на следующий год планируется на уровне 579,6 млрд рублей — рекордный показатель за все годы. Планируемый объем инвестиций на 2019 год — 683,1 млрд рублей, на 2020-й — 591,7 млрд. На эти средства предполагается в том числе отремонтировать 9,6 тыс. км пути и закупить более 2 тыс. локомотивов.