АО «Российские железные дороги» (РЖД) запускает онлайн-продажу электронных билетов в Калининград. Билет вместе с паспортом и документом для проезда через территорию Литвы пассажирам необходимо будет показать проводнику при посадке в вагон, сообщили в пресс-службе компании.

При необходимости электронный билет можно будет также предъявить на другие направления — в печатном виде или с экрана смартфона. В случае отсутствия у граждан РФ документа для проезда через Литву конфиденциальные данные будут переданы в консульский отдел посольства страны, где оформят необходимые документы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в конце декабря РЖД запустит дополнительные поезда, следующие по маршруту Калининград — Москва — Калининград. Открытие очередного рейса связано с увеличением спроса на данном направлении в преддверии новогодних праздников и школьных каникул.