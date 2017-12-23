Прямой эфир

РЖД запускает онлайн-продажу электронных билетов в Калининград

0
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

АО «Российские железные дороги» (РЖД) запускает онлайн-продажу электронных билетов в Калининград. Билет вместе с паспортом и документом для проезда через территорию Литвы пассажирам необходимо будет показать проводнику при посадке в вагон, сообщили в пресс-службе компании.

При необходимости электронный билет можно будет также предъявить на другие направления — в печатном виде или с экрана смартфона. В случае отсутствия у граждан РФ документа для проезда через Литву конфиденциальные данные будут переданы в консульский отдел посольства страны, где оформят необходимые документы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в конце декабря РЖД запустит дополнительные поезда, следующие по маршруту Калининград — Москва — Калининград. Открытие очередного рейса связано с увеличением спроса на данном направлении в преддверии новогодних праздников и школьных каникул.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
РЖД начнут продавать билеты на поезд за 90 суток до отправления
РЖД вводит скидки 50% на билеты в плацкартные вагоны

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017