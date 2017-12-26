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Тарифы на парковку в Москве в 2018 году не изменятся

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В 2018 году тарифы на парковку в столице менять не нужно. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал заместитель мэра, руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

По словам чиновника, стоимость стоянки зависит от количества свободных парковочных мест.

«Есть множество методик правильного расчета этой стоимости, но у всех вывод примерно одинаковый: всегда примерно 15% парковочных мест на улице должны быть свободны. Это важно, потому что есть блуждающий трафик, когда вы на машине едете по улице в поисках свободного места. Едете с небольшой скоростью, потому что смотрите по сторонам, и серьезно замедляете дорожное движение», — отметил Ликсутов.

Поскольку в настоящее время в среднем 15% свободных мест есть даже в центре Москвы, то, по словам главы диптранса, «повышать тарифы в ближайшее время нецелесообразно».

«В 2017 году и, думаю, в 2018-м менять стоимость не нужно», — отметил чиновник, добавив, что если в будущем параметр со средним количеством свободных мест изменится, необходимо будет пересматривать стоимость парковки.

Кроме того, отвечая на вопрос о законопроекте Минтранса «Об организации дорожного движения», принятый во втором чтении, согласно которому местные власти смогут запрещать или разрешать платные парковки в том числе на придомовых территориях многоквартирных домов, Ликсутов отметил, что правительство Москвы никогда не рассматривало сценарий организации платных парковок во дворах.

«Даже разговоров на эту тему нет и не будет. Парковка во дворах для правительства Москвы — тема закрытая», — подчеркнул заммэра.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Платной парковки во дворах не будет»

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