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Власти Москвы призвали жителей пересесть на общественный транспорт

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Из-за большого числа праздничных мероприятий в Москве в новогодние праздники москвичам рекомендовано пересесть с личного автотранспорта на общественный транспорт, заявили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

«В центральной части города наблюдаются затруднения в связи с большим потоком автомобилей — проводится большое количество праздничных мероприятий, ёлок. Сложнее всего проехать на Кремлевской набережной, Моховой улице, ул. Воздвиженка и Большом Никитском бульваре», — приводит «РИА Новости» сообщение ЦОДД.

Транспортное ведомство также напоминает о перекрытии ряда центральных улиц Москвы в праздники и введении временных ограничений на парковку.

В этой связи ЦОДД рекомендует москвичам отказаться от личного транспорта для поездок в центр города и пересесть на общественный транспорт, чтобы избежать затруднений и опозданий.

Как сообщал портал iz.ru, в связи с новогодними праздниками власти Москвы перекрыли для движения транспорта ряд центральных улиц. В частности, на пять дней для движения закрыты Тверская улица между Манежной и Триумфальной площадями, Моховая от Воздвиженки до Большой Никитской, Охотный ряд, Театральный проезд от Большой Дмитровки до Неглинной улицы, а также ряд других улиц.

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