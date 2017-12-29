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Три центральные улицы в Москве перекроют до 4 января

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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Авилов Александр
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С 29 декабря по 4 января в связи с новогодними праздниками будут перекрыты три главные улицы центра Москвы — Тверская, Моховая и Охотный Ряд.

Об этом сообщил журналистам начальник информационно-аналитического управления Центра организации дорожного движения Москвы Максим Щепаков, передает «РИА Новости».

Ранее портал iz.ru сообщал, что к Новому году в Москве нарядят 268 елей и установят около 4 тыс. конструкций на театральную тематику, а праздничный салют запустят в новогоднюю ночь в 19 столичных парках.

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