Три центральные улицы в Москве перекроют до 4 января

С 29 декабря по 4 января в связи с новогодними праздниками будут перекрыты три главные улицы центра Москвы — Тверская, Моховая и Охотный Ряд.

Об этом сообщил журналистам начальник информационно-аналитического управления Центра организации дорожного движения Москвы Максим Щепаков, передает «РИА Новости».

Ранее портал iz.ru сообщал, что к Новому году в Москве нарядят 268 елей и установят около 4 тыс. конструкций на театральную тематику, а праздничный салют запустят в новогоднюю ночь в 19 столичных парках.