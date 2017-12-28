Новогодние трамваи стали ходить в центре Москвы

Два новогодних трамвая вышли на маршруты в центре Москвы, тематический транспорт, украшенный гирляндами, можно увидеть в центральной части российской столицы и на северо-западе мегаполиса.

В Мосгортрансе отметили, что новогодние трамваи работают в Москве третий год подряд. Об этом ТАСС рассказал гендиректор предприятия Леонид Антонов. Тематические трамваи будут курсировать до окончания новогодних праздников по маршрутам № А, № 26 и № 6.

Ранее сообщалось, что самая длинная ледяная горка в Москве, длина которой составляет 100 м, установлена на площадке фестиваля «Путешествие в Рождество» между Манежной площадью и площадью Революции.