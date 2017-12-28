Прямой эфир

Новогодние трамваи стали ходить в центре Москвы

0
Фото: агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два новогодних трамвая вышли на маршруты в центре Москвы, тематический транспорт, украшенный гирляндами, можно увидеть в центральной части российской столицы и на северо-западе мегаполиса.

В Мосгортрансе отметили, что новогодние трамваи работают в Москве третий год подряд. Об этом ТАСС рассказал гендиректор предприятия Леонид Антонов. Тематические трамваи будут курсировать до окончания новогодних праздников по маршрутам № А, № 26 и № 6.

Ранее сообщалось, что самая длинная ледяная горка в Москве, длина которой составляет 100 м, установлена на площадке фестиваля «Путешествие в Рождество» между Манежной площадью и площадью Революции. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Похолодание и снег ожидают москвичей в новогоднюю ночь
Новогоднюю речь Путина впервые покажут с учетом часовых поясов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017