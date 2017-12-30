В Пекине запустили поезда на магнитной подушке

В Пекине ввели в эксплуатацию линию поездов на магнитной подушке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на муниципальную комиссию по транспорту.

Протяженность новой ветки составляет 10,2 км. Линия соединяет район Шицзиншань с популярным среди туристов пригородом Мэньтоугоу, где находятся многие достопримечательности. Поезда будут двигаться со средней и низкой скоростью.

Ранее портал iz.ru сообщал о запуске в городе первой линии метро с полностью автоматизированными беспилотными поездами. Ветка Яньфан связывает пригород Яньшань с районом Фаншань, ее протяженность — 14,4 км.

Вместе с этим в Пекине была открыта еще одна линия — от Летнего императорского дворца Ихэюань до рекреационной зоны Сяншань. Протяженность составляет 9 км. Итого на данный момент в городе действуют 22 линии общей протяженностью 608 км.