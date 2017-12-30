Собянин сообщил об открытии вестибюля станции метро «Международная»

Второй вестибюль станции «Международная» Филевской линии Московского метрополитена открылся для пассажиров. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Открыли второй вестибюль станции #мосметро «Международная» Филевской линии», — сообщил градоначальник.

Открыли второй вестибюль станции #мосметро "Международная" Филевской линии. Также завершили реконструкцию северного вестибюля "Петровско-Разумовской" на серой и салатовой ветках. Теперь все пассажиры могут пользоваться объединенным вестибюлем. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 30, 2017

Кроме того, 30 декабря открылся северный вестибюль объединенного вестибюля станции «Петровско-Разумовская» Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий.

Вестибюль станции «Международная» находился на реконструкции с 30 января 2017 года. Теперь пассажиры метрополитена могут попадать в высотку делового центра «Москва-Сити», не выходя на улицу.

29 декабря пресс-служба столичного метрополитена сообщила, что станция «Ховрино» откроется в ближайшее время.