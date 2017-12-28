Новогодние транспортные карты начали продавать в московском метро

В кассах московского метро началась продажа транспортных карт «Тройка» и билетов «Единый» с новогодним дизайном.

Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Как отметил первый замглавы Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, «в продажу уже поступили новогодние брелоки с функцией карты «Тройка» и праздничные карты со снеговиком».

Отмечается, что тематическую «Тройку» выпустили тиражом 10 тыс. экземпляров, а «Единые» на одну, две, 20 и 40 поездок — тиражом 600 тыс. экземпляров.

Уточняется, что новогодняя карта, как и обычная «Тройка», является бесплатной. За нее следует внести залоговую стоимость в 50 рублей. Залог можно получить обратно при сдаче карты.

В сообщении отмечается, что с 1 декабря в продажу также поступила новогодняя коллекция брелоков с функцией карты «Тройка». Их продают в двух сувенирных магазинах подземки на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в киосках на стойках «Живое общение».

В понедельник на Кольцевой линии метро начал курсировать новогодний поезд. Для пассажиров там запланированы подарки и могут появиться новогодние персонажи.