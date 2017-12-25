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Новогодний поезд запустили на Кольцевой линии московского метро

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»
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Новогодний поезд начал курсировать в понедельник на Кольцевой линии Московского метрополитена с понедельника. В первый рейс праздничный состав отправился из электродепо «Красная Пресня».

В новом поезде для пассажиров запланированы подарки и могут появиться новогодние персонажи. Это уже второй новогодний поезд, запущенный этой зимой, рассказал первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. Тематический состав «Путешествие в Рождество» начал ходить по кольцу 21 декабря.

«Мы рассчитываем, что более 2 млн человек увидят наши два новогодних поезда», — цитирует Латыпова сетевое издание m24.ru.

Во время езды в вагоне состава «Путешествие в Рождество» пассажиры смогут узнать разные познавательные и интересные факты, связанные с зимой и праздниками, например, сколько зрителей за последние 50 лет посмотрели в Большом театре балет «Щелкунчик», где и когда в Москве появился первый общественный каток, какие ингредиенты входили в оригинальный рецепт салата «Оливье» и какие елочные украшения были особенно популярны в разные десятилетия XX века.

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