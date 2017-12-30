Тысячи сотрудников метро обеспечат его работу в новогоднюю ночь
Пресс-служба метрополитена Москвы сообщает, что бесперебойную работу столичной подземки в новогоднюю новь обеспечат более 10 тысяч сотрудников. Об этом говорится на странице метрополитена в Twitter.
«Для того чтобы наши пассажиры могли встретить Новый год с семьей и друзьями, а после отправиться на многочисленные праздничные мероприятия, более 10 тысяч сотрудников мосметро встретят Новый 2018 год на рабочем месте и обеспечат бесперебойную работу метро», – сообщает перевозчик.
Столичное метро и МЦК будут работать всю ночь с 31 декабря текущего года на 1 января 2018 года, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.