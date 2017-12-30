Тысячи сотрудников метро обеспечат его работу в новогоднюю ночь

Пресс-служба метрополитена Москвы сообщает, что бесперебойную работу столичной подземки в новогоднюю новь обеспечат более 10 тысяч сотрудников. Об этом говорится на странице метрополитена в Twitter.

Для того, чтобы наши пассажиры могли встретить Новый год с семьей и друзьями, а после отправиться на многочисленные праздничные мероприятия более 11 тысяч сотрудников #мосметро и #МЦК встретят Новый 2018 год на рабочем месте и обеспечат бесперебойную работу метро. pic.twitter.com/QaT1ULBcAF — Мосметро (@MoscowMetro) December 30, 2017

«Для того чтобы наши пассажиры могли встретить Новый год с семьей и друзьями, а после отправиться на многочисленные праздничные мероприятия, более 10 тысяч сотрудников мосметро встретят Новый 2018 год на рабочем месте и обеспечат бесперебойную работу метро», – сообщает перевозчик.

Столичное метро и МЦК будут работать всю ночь с 31 декабря текущего года на 1 января 2018 года, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.