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Станция метро «Ховрино» в Москве откроется в ближайшие дни

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Фото: ТАСС/Джапаридзе Михаил
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Станция «Ховрино» Замоскворецкой ветки столичного метро откроется в ближайшие дни.

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

В настоящее время на станции идут последние приготовления к открытию.

В том числе проходят испытания систем связи и электроснабжения под напряжением, настройка устройств пассажирской автоматики, обучение персонала работе на новой станции, тестирование систем жизнеобеспечения, включая вентиляцию и водоотведение, отметили в столичном метро. Кроме того, проходит обкатка пути на станции и перегоне.

Ранее руководитель московского метро Виктор Козловский называл возможной датой открытия станции «Ховрино» 29 декабря.

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