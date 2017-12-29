Станция метро «Ховрино» в Москве откроется в ближайшие дни

Станция «Ховрино» Замоскворецкой ветки столичного метро откроется в ближайшие дни.

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

В настоящее время на станции идут последние приготовления к открытию.

В том числе проходят испытания систем связи и электроснабжения под напряжением, настройка устройств пассажирской автоматики, обучение персонала работе на новой станции, тестирование систем жизнеобеспечения, включая вентиляцию и водоотведение, отметили в столичном метро. Кроме того, проходит обкатка пути на станции и перегоне.

Ранее руководитель московского метро Виктор Козловский называл возможной датой открытия станции «Ховрино» 29 декабря.