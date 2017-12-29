Названа дата открытия новой станции московского метро «Ховрино»

Станцию московского метрополитена «Ховрино» откроют для пассажиров 29 декабря. Об этом сообщил руководитель столичного метро Виктор Козловский на пресс-конференции.

«Ховрино» станет новой станцией Замоскворецкой линии. Ее присоединением к зеленой ветке специалисты занимались 16 и 17 декабря. Последние приготовления к открытию прошли 23 и 24 декабря. Именно для этого закрывались станции «Речной вокзал», «Водный стадион» и «Войковская».

Станция «Ховрино» расположена на месте примыкания Зеленоградской улицы к улице Дыбенко. Благодаря новой станции зеленая ветка станет длиннее на 2,9 км.

Отмечается, что «Ховрино» станет одной из самых неглубоких станций московского метро. Эскалаторов там нет, поэтому пассажиры будут спускаться к платформе по ступенькам.

Ожидается, что пассажиропоток станции достигнет 150 тыс. человек в сутки.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в столичном метро появятся наклейки с надписью «Место встречи», которые обозначат самые удобные места для встречи, свидания или сбора туристической группы. Такие знаки разместят более чем на 100 станциях.