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Шесть новых станций метро откроют в «новой Москве» в 2018 году

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Фото: официальный сайт Мэра Москвы/mos.ru
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Столичные власти планируют построить шесть станций метро в «новой Москве» до конца 2018 года. Об этом во время круглого стола сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

«Сейчас идет строительство ветки до «Рассказовки», там появятся две новые станции метро — это «Говорово» и «Рассказовка». Также продолжается строительство Сокольнической линии — там появятся четыре новые станции в этом году «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово», — сказал Жидкин.

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