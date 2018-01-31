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Власти объяснили популярность «новой Москвы» среди молодежи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Всё больше молодых семей в возрасте до 35 лет выбирают для проживания Троицкий и Новомосковский округа столицы, сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«По оценкам крупных девелоперов, работающих в ТиНАО, в прошлом году доля покупателей жилой недвижимости в возрасте до 35 лет достигла 50%», — рассказал Жидкин.

По словам чиновника, молодые люди выбирают «новую Москву» из-за относительно низкой стоимости жилья и выгодных условий ипотечного кредитования.

«В ряде новых жилых комплексов ТиНАО доля ипотечных сделок в прошлом году достигла 53–55%», — уточнил представитель столичных властей.

Ранее стало известно, что в столичном парке «Зарядье» летом 2018 года пройдет VIII Московский урбанистический форум.

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