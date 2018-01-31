«Мосгортранс» назвал причину ДТП с автобусом в Москве

Причиной ДТП с автобусом на Ленинградском шоссе в Москве могло стать плохое состояние проезжей части, заявили в среду в «Мосгортрансе».

Пассажирский автобус, следовавший из области в Москву, въехал в разделительный бордюр в районе дома № 2 по Ленинградскому шоссе. В результате аварии пострадали как минимум 12 человек.

«По предварительным данным, причиной ДТП стало неудовлетворительное состояние проезжей части. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД», — сообщили агентству «РИА Новости» в «Мосгортрансе».

В организации заверили, что водитель автобуса прошел обязательный медицинский осмотр, он работает на предприятии четыре года и за это время зарекомендовал себя добросовестным и дисциплинированным сотрудником.