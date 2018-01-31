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Прокуратура рассказала о самом популярном преступлении в Москве

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Фото: TASS/imago stock&people
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Самым распространенным видом преступлений в Москве в 2017 году стали кражи, сообщает прокуратура столицы в среду.

«Статья 158 УК РФ «Кража» — 61 357 — 43,8% (от всего объема преступлений, зарегистрированных в Москве за январь-декабрь 2017 года)», — приводит «РИА Новости» сообщение столичной прокуратуры.

В 2016 году кража также стала самым популярным видом преступлений в столице, на этот вид преступлений пришлось 51,3% от общего объема преступлений в Москве.

Напомним, 29 января Генпрокуратура отчиталась об уровне преступности в РФ и констатировала его снижение практически во всех регионах страны.

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