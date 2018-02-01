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СК проводит проверку после смерти женщины в столичном метро

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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СК проводит доследственную проверку по факту смерти женщину в московском метро. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по столице.

Трагедия произошла утром в четверг, 1 февраля, в 08:25 на станции метро «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии. По предварительным данным, женщина 1960 года рождения находилась за границей края платформы и наклонилась в сторону, после чего ее ударил в голову подъезжающий поезд. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Прибывшее на место ЧМП медики констатировали смерть пассажирки.

Следователи проводят проверку по данному факту, проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося, пишет РИАМО. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

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