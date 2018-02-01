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Девушка скончалась от удара поезда на станции «Пушкинская» в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пассажирка столичного метро скончалась в четверг утром на станции «Пушкинская» от удара проезжающего поезда.

«Сегодня в 8:25 пассажирка московского метрополитена, находясь на платформе станции «Пушкинская» получила поездную травму головы, не совместимую с жизнью», — сообщил агентству «Интерфакс» представитель УВД метрополитена Алексей Мышляев.

По его словам, девушка стояла на платформе за заградительной линией. Она наклонилась и получила травму головы от соприкосновения с подъезжающим поездом. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пассажирки.

«Проводится проверка, и изучаются записи с камер наблюдения. Информация об инциденте передана в прокуратуру на Московском метрополитене», — добавил Мышляев.

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