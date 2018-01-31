Московское метро опровергло информацию о задымлении на двух станциях

Московский метрополитен опроверг информацию о задымлении на двух станциях — «Охотный Ряд» и «Театральная». В настоящее время обе станции работают в штатном режиме. Об этом сообщается в микроблоге в Twitter столичной подземки.

19:43 Станции "Охотный ряд" и "Театральная" работают в штатном режиме. Сообщение о задымлении на станции не соответствует действительности. — Московское метро (@MetroOperativno) 31 января 2018 г.

Ранее ряд СМИ распространил информацию о возникновении задымления на станции метро «Театральная».