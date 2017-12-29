Станцию «Горьковская» в Петербурге закрыли из-за задымления

Днем в пятницу, 29 декабря, закрыли станцию петербургской подземки «Горьковская». По предварительным данным, дым пошел по тоннелям из вентиляционной шахты, находящейся под Марсовым полем.

В метрополитене уверяют, что опасности для людей нет.

«Включена дополнительная вентиляция», — успокоили пассажиров в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», передает телеканал «78».

Журналисты уточняют, что также закрыли станцию «Невский проспект» и переход на «Гостиный двор». Рядом со станциями столпилось большое количество людей.

В ноябре правоохранительным органам Нью-Йорка пришлось закрыть одну из станций метрополитена из соображений безопасности после инцидента с забытой в подземке скороваркой, которую сперва приняли за взрывное устройство.