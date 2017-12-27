Прямой эфир

На салатовой ветке московского метро произошел сбой

0
Фото: ТАСС/Николай Галкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сбой в движении произошел в среду, 27 декабря, на Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

Поезда по направлению в центр следуют с увеличенным интервалом. Отмечается, что интервалы увеличены по техническим причинам. Каким именно, не уточняется.   

В то же время источник «РИА Новости» в экстренных службах сообщил, что причиной сбоя стал сломавшийся поезд, который застрял в тоннеле. Движение остановлено между станциями «Дубровка» и «Чкаловская», в сторону области составы следуют с увеличенным интервалом. 

18 декабря сбой произошел на Калужско-Рижской линии московского метро. Его причиной стал неисправный поезд: следовавший в сторону центра состав сломался на станции «Шаболовская». Позднее движение поездов было полностью восстановлено

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Движение на серой ветке московского метро восстановили
Сбой произошел на фиолетовой ветке московского метро
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017