На салатовой ветке московского метро произошел сбой

Сбой в движении произошел в среду, 27 декабря, на Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

Поезда по направлению в центр следуют с увеличенным интервалом. Отмечается, что интервалы увеличены по техническим причинам. Каким именно, не уточняется.

11:15 Люблинско-Дмитровская линия. Южный участок. Увеличены интервалы движения поездов по направлению в центр по техническим причинам. — Московское метро (@MetroOperativno) 27 декабря 2017 г.

В то же время источник «РИА Новости» в экстренных службах сообщил, что причиной сбоя стал сломавшийся поезд, который застрял в тоннеле. Движение остановлено между станциями «Дубровка» и «Чкаловская», в сторону области составы следуют с увеличенным интервалом.

18 декабря сбой произошел на Калужско-Рижской линии московского метро. Его причиной стал неисправный поезд: следовавший в сторону центра состав сломался на станции «Шаболовская». Позднее движение поездов было полностью восстановлено.