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Подмосковная электричка насмерть сбила подростка в наушниках

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Подросток погиб под колесами электрички возле станции Ильинская Казанского направления. Молодой человек не услышал сигналы приближающегося поезда, потому что был в наушниках, заявили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, 31 января около 16:30 мск подросток шел вдоль железнодорожных путей в наушниках и не слышал приближение электропоезда Москва–Раменское. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось», — приводит ТАСС слова представителя управления Елены Марковской.

Она уточнила, что подросток скончался на месте происшествия от полученных травм. По данному факту организована доследственная проверка.

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