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Мужчина погиб под колесами электрички в Подмосковье

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Электричка сбила мужчину в Одинцовском районе Московской области утром в воскресенье, 28 января. От полученных травм потерпевший умер на месте, рассказали в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

По данным ТАСС, инцидент произошел на перегоне Немчиновка–Трехгорка. Мужчина попал под электропоезд Москва–Звенигород. Личность погибшего установлена, причина и обстоятельства происшествия выясняются.

23 января, сообщал портал iz.ru, аэроэкспресс насмерть сбил двух человек в Москве.

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