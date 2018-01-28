Мужчина погиб под колесами электрички в Подмосковье

Электричка сбила мужчину в Одинцовском районе Московской области утром в воскресенье, 28 января. От полученных травм потерпевший умер на месте, рассказали в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

По данным ТАСС, инцидент произошел на перегоне Немчиновка–Трехгорка. Мужчина попал под электропоезд Москва–Звенигород. Личность погибшего установлена, причина и обстоятельства происшествия выясняются.

23 января, сообщал портал iz.ru, аэроэкспресс насмерть сбил двух человек в Москве.