Человек погиб под колесами электрички в Подмосковье

В субботу, 13 января, электропоезд сбил мужчину в Московской области, инцидент произошел у железнодорожной платформы Дорохово. Пострадавший умер на месте от смертельных травм, его личность установлена.

РЕН ТВ сообщает, что погибшему было 26 лет, причины произошедшего устанавливаются. Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская отметила, что проводится доследственная проверка.

31 декабря электричка сбил насмерть мужчину в Москве, инцидент произошел у станции Москворечье.