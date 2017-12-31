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Электричка сбила человека на юге Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На юге Москвы электричка сбила мужчину. Об этом сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

По имеющейся информации, инцидент произошел у станции Москворечье. В результате трагедии погибший был обезглавлен.

На данный момент информацию проверяют сотрудники полиции.

О случае гибели человека под колесами электропоезда портал iz.ru сообщал 30 декабря. На железнодорожной станции Москва-3 в районе Сокольников мужчина попытался взобраться на платформу, в результате чего его сбила электричка. По данному факту проводится доследственная проверка. 

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