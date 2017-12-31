Электричка сбила человека на юге Москвы

На юге Москвы электричка сбила мужчину. Об этом сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

По имеющейся информации, инцидент произошел у станции Москворечье. В результате трагедии погибший был обезглавлен.

На данный момент информацию проверяют сотрудники полиции.

О случае гибели человека под колесами электропоезда портал iz.ru сообщал 30 декабря. На железнодорожной станции Москва-3 в районе Сокольников мужчина попытался взобраться на платформу, в результате чего его сбила электричка. По данному факту проводится доследственная проверка.