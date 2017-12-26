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Пьяный мужчина в Германии выжил после наезда двух электричек

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Мужчина в нетрезвом состоянии упал на железнодорожные пути на одной из станций в германском Мюнхене и выжил после того, как его переехали две электрички. Об этом сообщило издание Sueddeutsche Zeitung.

Инцидент произошел в субботу, 23 декабря. 24-летний пьяный мужчина упал на железнодорожные пути. Не заметив человека на рельсах, машинисты двух электричек переехали его. В результате пострадавший лишился конечностей.

Спустя некоторое время мужчину обнаружили два человека, они вызвали скорую помощь. На момент прибытия медиков пострадавший был в сознании. 

22 декабря на севере столицы Австрии Вены столкнулись два поезда. В результате пострадали как минимум 20 человек.

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