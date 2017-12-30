Электричка сбила человека на станции в районе Сокольников

По факту гибели мужчины на железнодорожной станции «Москва-3» в районе Сокольников началась доследственная проверка. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

По ее словам, инцидент произошел около 03:00 часов в субботу, 30 декабря,в районе Сокольников. Мужчина пытался взобраться на платформу и его сбила проходящая электричка. От полученных травм он скончался на месте. Его личность в настоящее время устанавливается, сообщает РЕН ТВ.

Портал iz.ru писал о том, что электричка сбила человека в районе железнодорожной станции «Реутово» в Подмосковье. Трагедия произошла 29 декабря.