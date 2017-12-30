Прямой эфир

Электричка сбила человека на станции в районе Сокольников

0
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По факту гибели мужчины на железнодорожной станции «Москва-3» в районе Сокольников началась доследственная проверка. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

По ее словам, инцидент произошел около 03:00 часов в субботу, 30 декабря,в районе Сокольников. Мужчина пытался взобраться на платформу и его сбила проходящая электричка. От полученных травм он скончался на месте. Его личность в настоящее время устанавливается, сообщает РЕН ТВ.

Портал iz.ru писал о том, что электричка сбила человека в районе железнодорожной станции «Реутово» в Подмосковье. Трагедия произошла 29 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пьяный мужчина в Германии выжил после наезда двух электричек
Стоимость проезда в автобусах «Мострансавто» изменится с 1 января
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017