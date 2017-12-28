Стоимость проезда в автобусах «Мострансавто» изменится с 1 января

Тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок вырастут с 1 января 2018 года. Об этом сообщили в пресс‐службе «Мострансавто».

На внутригородских маршрутах «Мострансавто» минимальная цена поездки с регулируемым тарифом по транспортной карте «Стрелка» составит 32 рубля 92 копейки. При наличном расчете одна поездка будет стоить 48 рублей.

Стоимость первых 35 поездок для учащихся при оплате «Стрелкой» составит 16 рублей 46 копеек, зато с 36-й поездки — только 33 копейки. Стоимость проезда по льготной карте «Стрелка» на маршрутах с регулируемым тарифом составит 50% от базового тарифа по единой транспортной карте.

Стоимость поездки по карте «Стрелка» с максимальной скидкой, которая начнет действовать с 51-й поездки, составит 21 рубль 40 копеек, сообщает телеканал «360».

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о повышении тарифов на проезд в столичном общественном транспорте со 2 января 2018 года. Это повышение будет минимальным в истории России: тарифы вырастут в пределах от 0 до 3,8%.

При этом стоимость проезда в столичных электричках в следующем году не изменится, заверил москвичей исполнительный директор ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) Максим Дьяконов.