Прямой эфир

Стоимость проезда в автобусах «Мострансавто» изменится с 1 января

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок вырастут с 1 января 2018 года. Об этом сообщили в пресс‐службе «Мострансавто».

На внутригородских маршрутах «Мострансавто» минимальная цена поездки с регулируемым тарифом по транспортной карте «Стрелка» составит 32 рубля 92 копейки. При наличном расчете одна поездка будет стоить 48 рублей.

Стоимость первых 35 поездок для учащихся при оплате «Стрелкой» составит 16 рублей 46 копеек, зато с 36-й поездки — только 33 копейки. Стоимость проезда по льготной карте «Стрелка» на маршрутах с регулируемым тарифом составит 50% от базового тарифа по единой транспортной карте.

Стоимость поездки по карте «Стрелка» с максимальной скидкой, которая начнет действовать с 51-й поездки, составит 21 рубль 40 копеек, сообщает телеканал «360».

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о повышении тарифов на проезд в столичном общественном транспорте со 2 января 2018 года. Это повышение будет минимальным в истории России: тарифы вырастут в пределах от 0 до 3,8%. 

При этом стоимость проезда в столичных электричках в следующем году не изменится, заверил москвичей исполнительный директор ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) Максим Дьяконов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Проезд в московских электричках в 2018 году не подорожает
Собянин утвердил подорожание проезда в общественном транспорте столицы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017