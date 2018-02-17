Погибшая в московском детсаду девочка жаловалась на воспитателей

Девочка, погибшая в одном из детских садов «новой Москвы», жаловалась родителям на воспитателей. Об этом заявил ее отец.

Он утверждает, что девочка отказывалась посещать дошкольное учреждение, поскольку ее «обижают воспитатели».

«Она в том году пошла (в детский сад. — Прим. ред.) первый раз. Сначала нормально ходила, а потом что-то перестала, говорила: «Не хочу в садик, там обижают», — заявил отец погибшей в интервью телеканалу «360».

По его словам, девочка рассказывала, что воспитатели постоянно кричали на детей и запугивали.

Как писал портал iz.ru, инцидент произошел в пятницу, 16 февраля. Воспитатели обнаружили девочку, лежащую без сознания на снегу, после прогулки. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть ребенка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие нанадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», напоминает «Федеральное агентство новостей».