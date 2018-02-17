СМИ узнали возможную причину смерти девочки в московском детском саду

Воспитанница столичного детского сада могла скончаться в результате патологии.

Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на собственный источник, знакомый с ходом дела.

По одной из версий правоохранительных органов, девочка могла умереть от переохлаждения, так как воспитатели могли забыть ее на улице.

Как ранее сообщал портал iz.ru, трагедия произошла утром в пятницу, 16 февраля. Воспитательница и нянечка детского сада заметили пропажу ребенка, возвращаясь с прогулки.

Трехлетнюю девочку обнаружили на улице, она в бессознательном состоянии лежала на снегу. Воспитатели вызвали бригаду скорой помощи, которая констатировала смерть ребенка.